15 години затвор за мъж, направил опит да убие седмина чрез палеж

Окръжният съд в Стара Загора постанови присъда, с която осъди 38-годишния В. Д. на лишаване от свобода за срок от петнадесет години, което наказание определи да изтърпи при първоначален строг режим, съобщиха от съда. От ефективното лишаване от свобода следва да се приспадне времето, през което мъжът е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Съдебен състав, състоящ се от двама съдии и трима съдебни заседатели, призна подсъдимия за виновен в това, че на 06.05.2023 г. в село Васил Левски, област Стара Загора, направил опит да умъртви по начин опасен за живота на мнозина (чрез палеж) повече от едно лице, а именно седем лица, едно от които малолетно, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини - съпротивата на пострадалите и намесата на органите на реда.

Съдът го призна за виновен и в това, че на същата дата и място запалил имущество със значителна стойност - жилищна сграда (къща), собственост на другиго, като пожарът е представлявал опасност за живота на седемте лица, обитавали имота.

Съдебният състав признава подсъдимия за невинен и го оправдава по първоначално повдигнатото му обвинение за това, че палежът е извършен предумишлено.

За двете извършени престъпления съдът определи В. Д. да търпи едно общо наказание от наложените - най-тежкото от тях.

Подсъдимият извършил деянията с цел саморазправа с бившата си съжителка.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.