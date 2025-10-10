Борислав Гуцанов: Хората са свикнали с почивния понеделник

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Все пак нека да погледнем, че пък много страни в Европа вече правят не петдневна работна седмица, а четиридневна работна седмица и затова да не се правят на по-големи католици от папата. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов по повод предложението на ПП-ДБ да отпаден този почивен ден.

Той обаче подкрепя финансовия министър Теменужка Петкова да се обявят за почивни 31 декември и 2 януари, заради въвеждането на еврото.

Няма да има ощетени хора. Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата, обясни Гуцанов.

Борбата със сивия сектор е пряко свързана с ограничаването на трудовата експлоатация и защитата на човешките права, каза Гуцанов при откриването на международна конференция на високо равнище, посветена на темата за борбата с трудовата експлоатация. Той подчерта, че неслучайно и Министерството на труда и социалната политика, и целият кабинет са обявили война на сивата икономика.

През първите девет месеца на годината са извършени близо 38 000 проверки от Главната инспекция по труда. Установени са около 2800 случая на работа без трудов договор, а наложените санкции възлизат на над 11 милиона лева. Освен това, приходите от осигурителни вноски са се увеличили с 1,7 милиарда лева, което показва спад на сивия сектор и свързаните с него рискове от експлоатация.

„Работата без трудов договор е явление, което няма да толерирам по никакъв начин. Именно тя е входната врата към по-опасни престъпления – като трудова експлоатация, трафик на хора и сексуално насилие", обясни министърът на труда и социалната политика. Гуцанов обърна внимание, че сивата икономика не е просто укриване на данъци и осигуровки – тя е врата към тежки престъпления. „За мен битката с нея е битка за справедливост", категоричен е Гуцанов.

В изказването си той отбеляза, че свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз е постижение, което носи както възможности, така и нови рискове, особено за недостатъчно информираните работници. Припомни също, че зад трудовите права стоят десетилетия на социални борби, които не бива да бъдат пренебрегвани с лека ръка.

„Съвременното робство, в каквато и форма да се проявява, няма място в днешния свят. Особено когато засяга деца и жени. Това е недопустимо нарушение на основни човешки права", каза Гуцанов.

В условията на негативни демографски промени и застаряващо население в Европа все по-често се прибягва до работна сила от трети страни. Според министъра това създава нови рискове от експлоатация и нелегална миграция.

Форумът „Насърчаване на съвместни стратегии за борба с трудовата експлоатация" се организира в София от Европейския орган по труда (ЕОТ) съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Националната комисия за борба с трафика на хора. В конференцията участват председателят на ЕОТ Козмин Боянджиу, представители на високо ниво от Международната организация на труда, Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа. Сред панелистите са представители на министерства и други институции от България, Германия, Румъния, Молдова и Нидерландия.