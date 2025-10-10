ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

52 -годишен загина в катастрофа край Стара Загора

52-годишен е загинал в катастрофа в село Черна гора Снимка: Архив

Мъж на 52 години е загинал при пътнотранспортно произшествие по улица „Христо Ботев" в село Черна гора в община Братя Даскалови. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Инцидентът е станал на 9 октомври, около 07:10 часа, а по първоначална информация е катастрофирал автомобил "Мицубиши", управляван от 52-годишен мъж. Водачът е починал на място. В Районно управление - Чирпан е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора, посочват от пресцентъра.

Общо трима души са загинали, а 20 са ранени при станалите 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

