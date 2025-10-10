Радостин Василев: Това правителство може да падне заради любовницата на Волдемор

Искам да призова ИТН да не внасят никога повече законопроекта за промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Правителството няма да падне заради "Лукойл", заради това, че са изтеглили 20 млрд. заеми, заради това, че има пълна нестабилност във всеки сектор на държавата, но заради любовницата на Волдемор може и да падне", прогнозира депутатът. И обясни - днес виждаме разклащане в желанието и подкрепата от страна на коалиционните партньори. Този закон нанася щети на коалицията, добави той.

„Разбирам, че ИТН щели да го оттеглят, защото Бойко Борисов не бил съгласен, а не дадоха и кворум на заседанието днес", отбеляза депутатът. И настоя, че ИТН са изградили шоуто и партията си „на база на гавра с личното достойнство".

Василев определи законопроекта като мракобесен и бил прокаран, за да се "прикрие една от любовниците на Волдемор", която е цъфнала в медия с голите си снимки". На въпрос кой е Волдемор, Василев отговори: "Той знае кой е, вие ще се сетите, като го проверите". Ден по-рано от партията обявиха, че текстовете са провокирани от голи снимки на депутатка от ИТН, публикувани в сайт.