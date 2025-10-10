ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1000 фалшиви тонер касети и над 30 000 кутии за тях откриха на Капитан Андреево

Част от задържаните фалшиви тонери Снимка: Агенция "Митници"

Митничари задържаха 1000 фалшиви тонер касети и 30 265 кутии за тях при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция на на пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници".

Товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пристига на пункта в края на септември. Шофьорът представя документи за превозваната стока от Турция за Австрия и Германия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол са открити 1000 тонер касети и 30 265 картонени кутии за тонер касети, всички със словни и фигуративни изображения на световноизвестни марки, посочват от агенцията.

Стоката е задържана в изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните марки, които са потвърдили, че установените тонер касети и картонени кутии са фалшиви.

Част от задържаните фалшиви тонери

