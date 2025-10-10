Започна поклонението пред загиналия на Елените граничар Стефан Иванов (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна поклонението пред боцман Стефан Иванов от Гранична полиция. Той загина по време на спасителна мисия след смъртоносния потоп, който заля Елените на 3 октомври.

На поклонението в ритуалния обреден дом на Гробищния парк в Бургас дойдоха директорът на ГД "Гранична полиция" гл. комисар Антон Златанов, кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, зам.-министърът на МВР Тони Тодоров, както и много служители на МВР. Поклонението пред загиналия на "Елените" граничар Стефан Иванов Снимка: Тони Щилиянова

Загиналият 57-годишен полицай е сред четиримата, загубили живота си в потопа. Сред жертвите са още багеристът Цанко Иванов, 65-годишният работник Шабан Назиф от Руен и руска гражданка – собственичка на вила в комплекса. Прокуратурата разследва обстоятелствата около смъртта им, както и законността на издадените разрешителни за строеж на хотели и вили в Елените.

