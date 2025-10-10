Осъдиха 54-годишен, маструбирал на концерт на площада в Дупница

54-годишен мъж бе осъден за непристойни действия на площада в Дупница. Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година с 3-годишен изпитателен срок, по отношение на обвиняем, който се призна за виновен в хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм, демонстрирайки брутално незачитане на установените ред, морал и нравствени принципи. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

Д. О., на 54 г., неосъждан, се признава за виновен, че на 23.05.2025 г., в гр. Дупница, площад "Свобода", на стълбите пред Община - Дупница, по време на музикален концерт е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е мастурбирал пред събралата се публика, включително и деца, грубо нарушавайки нравствените принципи и норми на приличие, довели до скандализиране на обществеността, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм, демонстрирайки брутално незачитане на установените ред, морал и нравствени принципи.

Разноските по делото за изготвената експертиза в размер на 400 лева следва да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД на МВР – Кюстендил.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.