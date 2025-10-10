ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я зарязаха край Габрово

Кола Снимка: Pixabay

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я оставиха край Габрово. Това съобщиха от полицията.

На 9 октомври, около 05:20 часа, на ЕЕН 112 е получен сигнал за самокатастрофирал лек автомобил на път м. Узана - гр. Габрово.

На място не е установен водач. При извършената справка е изяснено, че превозното средство е противозаконно отнето от гр. Ракитово.

В резултат от проведените-оперативни мероприятия са задържани извършителите на деянието – двама непълнолетни, известни на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Районна прокуратура-Габрово.

