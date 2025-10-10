ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

Росен Желязков КАДЪР: БНТ

Приветстваме постигнатото примирие за ивицата Газа и се надяваме всички заложници да бъдат освободени, защото това беше спусъкът, който детонира тази война. Това заяви премиерът Росен Желязков край хасковското село Конуш след договореното вчера мирно споразумение между Израел и "Хамас", предава БТА.

Българя винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия Изток може да стане на принципа "една територия - две държави". В това отношение нашата политика е последователна от десетилетия, увери премиерът.

Министър-председателят отбеляза, че вече е коментирал световната новина в социалната врежа "Екс".

Той бе край Конуш заедно с европейския комисар по въпросите на земеделието и храни Кристоф Хансен и със земеделския министър Георги Тахов за откриването на реновиран голям напоителен канал.

