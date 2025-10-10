Областният управител на София съдейства на семейства от опасна сграда в „Хаджи Димитър"

В отговор на тревожната ситуация с компрометирана жилищна сграда в столичния квартал „Хаджи Димитър", областният управител на София Стефан Арсов предприе конкретни действия в подкрепа на засегнатите граждани. След като няколко семейства, до скоро живеещи в сградата, се обърнаха към областната администрация с молба за съдействие, областният управител ги покани на среща, за да ги изслуша, разбере техните притеснения и потърси реални работещи за тях решения. Семействата споделиха своето разочарование от липсата на навременна подкрепа и усещането, че са били пренебрегнати в момент на криза. Това съобщиха от областната управа на София - град.

В резултат на разговорите са предприети незабавни действия. Държавен апартамент беше предоставен за безвъзмездно ползване на едно от семействата, давайки им възможност за стабилност и сигурност в рамките на пет години.

„Като хора, на които е поверено да служат на столицата и нейните граждани, ние носим отговорността да използваме експертизата си не просто за управление, а за създаване на реална промяна. Нашата мисия трябва да бъде да превърнем София в по-сигурен и по-устойчив град - за всички, които го наричат свой дом", заяви Арсов.

Очакваме Столичната община и направление „Архитектура и градоустройство" да предприемат своевременни и ефективни мерки за осигуряване на безопасни условия за живот на всички засегнати семейства.

„Областна администрация София ще продължи да бъде опора за хората в риск и очаква отговорност и навременни действия от всички компетентни институции", подчерта Арсов.