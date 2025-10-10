Софийският градски съд ще гледа мярката на Благомир Коцев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев на заседание в 15:30 ч., съобщиха от екипа му.

На 9 октомври съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли, по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.

Той е обвинен в участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.

Съдът остави Коцев в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража".