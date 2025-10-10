Софийският градски съд ще гледа мярката на Благомир Коцев

Софийският градски съд ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев на заседание в 15:30 ч., съобщиха от екипа му.
На 9 октомври съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.
Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.
Кметът на Варна беше задържан на 8 юли, по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.
Той е обвинен в участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.
Съдът остави Коцев в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража".