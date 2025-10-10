Наградиха посмъртно боцман Стефан Иванов, изпратиха го с почести (Видео, снимки)

С почетен знак на МВР 3 степен бе награден посмъртно граничният полицай Стефан Иванов, който загина при спасителна операция по време на потопа в Елените. Заповедта на вътрешния министър Даниел Митов за наградата бе връчена от заместника му Тони Тодоров, който присъства на поклонението заедно с директора на гранична полиция Антон Златанов, кмета на Бургас Димитър Николов и областния управител Владимир Крумов.

56-годишният боцман бе изпратен с почести и духова музика, а церемонията, продължила повече от час, събра стотици негови колеги, роднини и приятели. На поклонението имаше служители на военноморските и въздушните сили, да се поклонят пред паметта му дойдоха и директорът на ОД МВР Бургас Владимир Маринов и началникът на Охранителна полиция и КАТ Марин Димитров.

"Това е човек, който винаги е бил за пример, наш учител, полицай с 32 години стаж и още повече опит като моряк. За съжаление морето си го взе. Оттук нататък ние можем само да скърбим с близките му и да направим така, че паметта му никога да не бъде забравена. Нашата работа е такава, че често сме там където другите не искат да бъдат", каза разстроен Антон Златанов на излизане от ритуалното зала. Никой от официалните лица не пожела да коментира, изтъквайки, че не е мястото и момента да се говори за подробности около случилото се и евентуална проверка на действията на ръководители от МВР, изпратили боцман Иванов и екипа му на спасителна мисия в Елените.