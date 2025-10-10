Свидетелка на катастрофа, след която загина 18-годишен пловдивчанин: Чух само силен трясък

Запрян леко сви волана наляво и натисна спирачката, след което се ударихме, разказа очевидец и посочи, че едната от колите се движила с 80 км/час

За секунди се обърнах, за да усиля радиото и се чу силен трясък. Вдигнах глава и видях, че две коли са се блъснали - черна и сива. Всичко се случи за секунди.

Това разказа пред Окръжния съд в Пловдив свидетелката Радослава Генчева за жестоката катастрофа на кръстовището между бул. "Цар Борис III Обединител" и ул. "Граф Игнатиев", след която загина 18-годишният Спас Спасов. В нощта на инцидента тя шофирала, а в колата с нея било още едно момиче. Движели се с 50-60 км/ч., когато черен мерцедес ги изпреварил отдясно. Преди това видели същия автомобил на кръстовището с бул. "Христо Ботев", тъй като заедно чакали за ляв завой.

"Движеше се малко по-бързо, не мога да преценя с каква скорост. Мисля че с около 20 км/ч. повече от нас", спомня си Генчева.

След катастрофата, 24-годишната пловдивчанка се уплашила и спряла голфа си. "Слязохме, след това имам бледи спомени как треперих. Василена също се уплаши, полицията дойде и ние си тръгнахме", разказа още Генчева. Тя категорично посочи, че не е ходила до блъсналите се коли от страх. По път за кв. "Кършияка" се разминали с линейка, която предполага, че отивала към мястото на катастрофата.

В хода на разпита на свидетелката адвокат Емилия Недева, която представлява близките на загиналия Спас, откри несъответствия между казаното от Радослава Генчева и показанията на другото момиче от нейната кола. И поиска очна ставка между двете, която беше назначена за следващото заседание по делото на 31 октомври.

Фаталната катастрофа стана преди 2 години - в нощта на 25 срещу 26 октомври 2023-а. Спас Спасов се возил в мерцедеса на своя приятел Алекс Кючуков, който се движил по ул. "Граф Игнатиев". Към онзи момент младият водач имал 15 дни стаж зад волана. Според обвинението той не спрял на стоп, след което колата от същата марка, управлявана с висока скорост по бул. "Цар Борис III Обединител" от 24-годишния Запрян Христев, ударила автомобила му. Два дни по-късно Спас издъхна в болницата. Двамата шофьори са обвинени, че с действията си по непредпазливост са причинили смъртта на 18-годишния младеж.

Пред съда днес говориха още двама свидетели. Магистратите разпитаха Гошо Димитров, който пътувал в черния мерцедес, ударил колата, в която бил Спас, както и Димитър Белев, от чийто телефон е подаден сигнала на 112. Първият разказа, че видял сивия мерцедес да навлиза в кръстовището. "Запрян леко сви волана наляво и натисна спирачката, след което го ударихме. Оттам вече не помня, само се сещам, че се забихме в един остров в средата на кръстовището", обясни Димитров.

По думите на 27-годишния мъж колата, в която пътувал той, се движела с около 80 км/ч. по мокрия от дъжд път. Той видял, че вадят момче от другия автомобил, но не и колко човека е имало вътре. Не отишъл да провери какво е състоянието им. Димитър Белев пък разказа, че изтичал до колата на Запрян Христев, за да помогне. Ходил и до другата кола, но там имало много хора. "Някой крещеше, че момче е пострадало", спомня си той.

Делото ще продължи с разпит на още един свидетел и вещи лица.