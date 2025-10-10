Златомира Стефанова приветства журито на "Северно сияние" в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес започна 29-ото издание на Международния конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен „Северно сияние". Събитието се организира от Сдружение „Северно сияние" и негов директор е маестро Вили Икономов и с подкрепата на Община Русе и Общинския младежки дом.

Заместник-кметът Златомира Стефанова се срещна с журито, което ще оценява участниците. Тони Димитрова, Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Ева Найденова, Тодор Модолев и Вили Икономов споделиха своите впечатления от любимия им Русе и си пожелаха и тази година конкурсът да разкрие дарбата на много талантливи изпълнители от крайдунавския град и България. За своя принос към развитието на културата в Русе те получиха грамоти от заместник-кмета Стефанова.

Конкурсната програма днес ще продължи през целия следобед и вечерта. На 11 октомври /събота/ изпълненията ще започнат в 11 часа.

Финалът на конкурса ще се състои на 12 октомври /неделя/ с гала концерт, който ще започне в 17:30 часа.

По време на заключителната вечер ще бъдат наградени най-добрите участници, а специален гост ще бъде популярната българска певица Тони Димитрова, която ще представи рецитал.

Входът за всички концерти е свободен, а организаторите приканват жителите и гостите на Русе да подкрепят младите таланти и да се насладят на техните вдъхновяващи музикални изпълнения.