БЧК раздава пакети с храна и хигиенни продукти на 640 000 нуждаещи се

Доброволци от БЧК.. Снимка: Велислав Николов

Българският Червен кръст започва традиционното есеннно раздаване на пакети с храни и хигиенни продукти от понеделник - 13 октомври. В изпълнение на операция „Подкрепа" по Програма „Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 13 октомври 2025 г. БЧК започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна. То ще продължи до 28.11.2025 г. във всички области с изключение на Пловдив и Благоевград, където крайният срок за раздаване е 05.12.2025 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Подробният график за раздаване на продуктите е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg), може да се види и в регионалните офиси на БЧК.

