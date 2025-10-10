ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва ремонт на част от бул. „Христо Ботев" в Русе

Ремонт

От 11 октомври /събота/ стартира изпълнението на ремонтни дейности на част от бул. „Христо Ботев" – в участъка при кръстовището с бул. „Васил Левски" в посока Център. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В района ще бъде поставена необходимата сигнализация за временна организация на движението. Очаква се дейностите да бъдат краткотрайни и да приключат до 14 октомври /вторник/.
Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират внимателно и да спазват въведената временна организация на движението.

Ремонт

