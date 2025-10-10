АЕЖ: Поправката в Наказателния кодекс застрашава свободата на словото

Предложената от партия „Има такъв народ" поправка в Наказателния кодекс би могла да доведе до безпрецедентна цензура. Това се казва в позиция на Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ), пише БТА.

„Ако бъдат приети предложените промени, тези разкрития биха довели до затвор за журналисти. С такова законодателство България няма да може да се нарича демократична и правова държава. Няма демокрация, която да изпраща журналисти в затвора заради вършенето на техните преки задължения: разкрития за политици и други обществени фигури. В диктатурите обаче се случва точно това и наказването на обидата и клеветата и защитата на личния живот се използват като основание за разправа с критичните гласове и превръщането на управляващите в недосегаеми", се казва в позицията на АЕЖ.

Предложените промени противоречат на препоръките на международни организации, които наскоро настояха за пълно декриминализиране на обидата и клеветата, отбелязва още АЕЖ. Според тях, ако бъдат приети, те ще доведат до увеличаване на т.нар. „дела шамари" (SLAPP), използвани за сплашване на журналисти и критици на властта.

Асоциацията призовава всички парламентарни сили да се противопоставят на поправките, които поставят под въпрос демократичния характер на България и застрашават правото на свободно слово.

В четвъртък парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промените в Наказателния кодекс. „Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.