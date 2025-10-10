Кръводарителска кампания "Усмихни сърце" се провежда в памет на двама младежи от Пазарджик

С шестима кръводарители стартира шестата благотворителна кръводарителска кампания „Усмихни сърце", посветена на Георги Арнаудов и Ангел Здравков. Първи в акцията се включи 21-годишният Денис Хаджиюсеин от село Синитово. Той дарява кръв за първи път. За четвърти път кръводари Лилия Сувариева от Пазарджик. Ангел Кантарев и Стойчо Папазов дариха кръв за девети път. Това съобщиха организаторите от "Справедливост за Ангел" в памет на нелепо починалия след намушкване с нож 22-годишен Ангел Здравков от Пазарджик.

„Дарявам кръв за кампанията от стартирането ѝ. Започнахме тази благородна кауза през 2020 г., след като загубихме нашия приятел Георги Арнаудов. На рождения му ден, днес, поставяме началото на шестата акция по кръводаряване. Преди две години Ангел Здравков загуби трагично живота си и оттогава кампанията ни е посветена на двете момчета. Надяваме се все повече хора да ни подкрепят, да дарят кръв и да помогнат на някого да продължи живота си", сподели Стойчо Папазов. За него най-голямата мотивация е да помогнеш на човек в нужда.

Костадин Демерджиев подкрепи кампанията „Усмихни сърце" за втори път.

„Дарявам кръв за четвърти път. За първи път кръводарих, когато навърших 18 години, и беше отново за тази кампания. На мен по никакъв начин кръводаряването не ми пречи, а дори е полезно за здравето. Най-важното за мен е, че мога да помогна. Днес аз помагам, а след време може да се наложи някой да помогне на мен. Трябва да се промени мисленето на хората и всеки да бъде по-съпричастен към кръводаряването — така ще се помогне и на здравната система, а и обществото, в което живеем, ще бъде по-добро", смята двайсетгодишният студент.

4002-ма са дарилите кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик за първите девет месеца на годината. Те са с 57 повече от същия период на миналата година. От тях 3191 са мъже и 811 жени. За първи път са кръводарили 660 човека. Доброволните кръводарители са 182-ма.

Благотворителната кръводарителска кампания „Усмихни сърце" ще продължи до 8 ноември. Всеки доброволец, който желае да стане част от едно добро дело, може да дари кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик, всеки работен ден от 7:30 до 13:00 ч.