Eто ги четиримата пловдивчани, обвинени в пране на милиони левове от порносайт (Видео)

В Пловдивския окръжен съд бяха доведени 52-годишният Атанас Благоев, Асен Бошнаков, на 43 г., Петър Палазов, на 59 г. и Митко Бошнаков - на 22 г., обвинени в пране на много пари от еротичен сайт. Четиримата мъже са привлечени към наказателна отговорност като участници в организирана престъпна група, а прокуратурата поиска от магистратите да ги оставят зад решетките.

До ареста на бандата се стигнало на 7 октомври. Според събраните доказателства част от мъжете се занимавали с набиране на еротични моделки, на които създавали профили в порносайт, но парите от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. От прокуратурата съобщиха, че по този начин били отклонение 2 800 000 долара, заработени от една от жените, без нейно знание.