ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе възобновява дейността на Обществения с...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21474088 www.24chasa.bg

Eто ги четиримата пловдивчани, обвинени в пране на милиони левове от порносайт (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

2004
Четиримата бяха доведени в съдебната зала. Снимка: Мая Вакрилова

В Пловдивския окръжен съд бяха доведени 52-годишният Атанас Благоев, Асен Бошнаков, на 43 г., Петър Палазов, на 59 г. и Митко Бошнаков - на 22 г., обвинени в пране на много пари от еротичен сайт. Четиримата мъже са привлечени към наказателна отговорност като участници в организирана престъпна група, а прокуратурата поиска от магистратите да ги оставят зад решетките. 

До ареста на бандата се стигнало на 7 октомври. Според събраните доказателства част от мъжете се занимавали с набиране на еротични моделки, на които създавали профили в порносайт, но парите от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. От прокуратурата съобщиха, че по този начин били отклонение 2 800 000 долара, заработени от една от жените, без нейно знание. 

Недекларираните средства се влагали в имоти, злато, луксозни автомобили и други. По време на полицейската акция разследващите иззели накити, телефони, компютри, над 180 хиляди лева и 640 000 евро. Събират се доказателства за пране на пари и данъчни престъпления. 

Видео: Мая Вакрилова

Четиримата бяха доведени в съдебната зала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)