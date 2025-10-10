Разговори с бизнеса, предложения за стаж, презентации в третото издание на дните на кариерата

67 водещи компании се включиха в третото издание на "Дни на кариерата - студентите посрещат бизнеса" в Университета по архитектура, строителство и геодезия на 9 и 10 октомври. Форумът е уникална възможност за студентите да се срещнат с представители на бизнеса, институциите, браншовите организации и да намерят своята бъдеща професионална посока в областта на строителството, архитектурата и инженерните науки. И така опитът да започне да сбъдва студентските мечти. Студенти разговарят с представители на бизнеса.

"Младите хора, които завършват УАСГ, са добре дошли за новите проекти, които трябва да изпълним в областта на енергетиката. Най-важният и най-големият проект не само за това десетилетие, но и за следващото е изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй". 10 000 човека ще са необходими в пиковия момент, в който се изгражда централата", обърна се към студенти и преподаватели министърът на енергетиката Жечо Станков. Той припомни, че Национална електрическа компания тази година предоставя 10 стипендии по 3000 лв. От страната на Министерството на образованието и науката форума приветства заместник-министър акад. Николай Витанов. Младите хора получиха информация от представителите на фирмите, разположили щандове в централното фоайе на университета. Студенти разглеждат материалите, предоставени от фирмите.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството винаги е разчитало на студентите от УАСГ да попълнят редиците в министерството със своята лъчезарност и със своите знания, каза инж. Лиляна Петрова, шеф на дирекция във ведомството на Иван Иванов.

Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов увери, че приоритет на правителството и на държавата е да се гарантира вода и устойчивост на сектора.

"София може и да трябва да се превърне в една лаборатория за модерна градска среда. А искаме заедно с бъдещите на университета да изградим стабилен млад екип, с който да можем да намерим баланса между иновацията и традицията и функционалността и красотата. Чакаме ви", призова студентите на УАСГ заместник-кметът на София инж. Никола Лютов. Към поканата се приъседини и кметът на район "Лозенец" Константин Павлов.

Сред гостите на форума бяха представители на Агенция "Пътна инфраструктура" и Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор.

"Бъдете активни. Питайте, интересувайте се, говорете с компаниите. Днес, тук и сега е вашата възможност да обсъдите всичко, което сте трупали през семестрите бизнеса", обърнаха се към колегите си представители на студентския съвет.

Доц. Гичка Кутова, ректор на УАСГ

Доц. Гичка Кутова, ректор на УАСГ: Контактът студенти-бизнес е задължителен. Фирмите намират истинските кадри при нас! Искаме да задържим младите в България, строителният бранш дава много възможности на младите

- Доц. Кутова, партнира ли си УАСГ добре с бизнеса?

- Инициативата "Студентите посрещат бизнеса" се роди преди три години. Идеята беше моя, защото бях провокирана от млади хора, които ми казаха: "Много учим, но са малко часовете, в които се докосваме до практиката". Това беше стимул да направя форума и да поканя фирмите на територията на университета, за да може младите хора да видят всички представители от бизнеса накуп, а пък и представителите на бизнеса да могат да се срещнат с тях, да се запознаят и да могат да си отговорят взаимно на въпросите. Искам младите да добият представа за своето бъдеще, за възможности за кариерно развитие. Така, лице в лице, информацията достига по най-прекия начин.

Освен това представителите на бизнеса са провокирани да участват в нашите лекционни курсове и семинари в по-горните курсове. Тогава студенти вече почти завършват университета, имат достатъчно теоретична подготовка и могат да почнат да работят по реални практически задачи. Те влизат в лекции, правят фирмени презентации, запознават младите хора с реални проблеми и казуси от практиката. Участват в журита на конкурси.

Така че тази връзка все повече и повече се задълбочава и смятам, че ще става все по-ефективно, защото и бизнесът разбра, че е много важно да контактува с академичната общност и да подготвя младите хора за практическа реализация още докато учат, а и студентите имат възможност да имат практическа реализация.

- Бизнесът всъщност ви помага, нали?

- Много! Този форум се развива от година на година все по-добре. Стартирахме с 15 фирми, миналата година бяха 30, тази са 67. Живи и здрави да сме догодинау може да станат и над 120. Фирмите помагат и финансово, и с идеи, и с кадри, по всякакъв начин помагат на нашите съвременни мероприятия и дейности. Те са наши партньори в почти всичко, което правим. Нашите кадри са техните бъдещи попълнения и тази година с гордост мога да кажа, че от много години насам попълнихме всичките 100% бройки, които ни бяха отпуснати за първи курс.

Дори на допълнителния прием за 50 места имаше около 150-160 кандидати. Ще говоря с Министерството на образованието и науката да дадат една възможност по-оперативно да се решават такива ситуации с повечето кандидати, за да бъдат привлечени като студенти. Строителният сектор има нужда от младите хора във всяка своя подспециалност.

- Тук са български фирми. Вашите студенти не се ли ориентират повече към чужбина?

- Истината е, че в България строителният сектор има много възможности. Тук има предимно български фирми, но една голяма част от тях са представители на международни фирми а и целта ни е да задържим младите хора в България. Затова приоритет са българските фирми. Разбира се, можем да разширим форума и да привлечем международни фирми. Това е добра идея за бъдещите форуми, но искаме младите хора да останат в България.