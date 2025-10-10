Разговори с бизнеса, предложения за стаж, презентации в третото издание на дните на кариерата
67 водещи компании се включиха в третото издание на "Дни на кариерата - студентите посрещат бизнеса" в Университета по архитектура, строителство и геодезия на 9 и 10 октомври. Форумът е уникална възможност за студентите да се срещнат с представители на бизнеса, институциите, браншовите организации и да намерят своята бъдеща професионална посока в областта на строителството, архитектурата и инженерните науки. И така опитът да започне да сбъдва студентските мечти.
"Младите хора, които завършват УАСГ, са добре дошли за новите проекти, които трябва да изпълним в областта на енергетиката. Най-важният и най-големият проект не само за това десетилетие, но и за следващото е изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй". 10 000 човека ще са необходими в пиковия момент, в който се изгражда централата", обърна се към студенти и преподаватели министърът на енергетиката Жечо Станков. Той припомни, че Национална електрическа компания тази година предоставя 10 стипендии по 3000 лв. От страната на Министерството на образованието и науката форума приветства заместник-министър акад. Николай Витанов.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството винаги е разчитало на студентите от УАСГ да попълнят редиците в министерството със своята лъчезарност и със своите знания, каза инж. Лиляна Петрова, шеф на дирекция във ведомството на Иван Иванов.
Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов увери, че приоритет на правителството и на държавата е да се гарантира вода и устойчивост на сектора.
"София може и да трябва да се превърне в една лаборатория за модерна градска среда. А искаме заедно с бъдещите на университета да изградим стабилен млад екип, с който да можем да намерим баланса между иновацията и традицията и функционалността и красотата. Чакаме ви", призова студентите на УАСГ заместник-кметът на София инж. Никола Лютов. Към поканата се приъседини и кметът на район "Лозенец" Константин Павлов.
Сред гостите на форума бяха представители на Агенция "Пътна инфраструктура" и Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор.
"Бъдете активни. Питайте, интересувайте се, говорете с компаниите. Днес, тук и сега е вашата възможност да обсъдите всичко, което сте трупали през семестрите бизнеса", обърнаха се към колегите си представители на студентския съвет.
Доц. Гичка Кутова, ректор на УАСГ: Контактът студенти-бизнес е задължителен. Фирмите намират истинските кадри при нас! Искаме да задържим младите в България, строителният бранш дава много възможности на младите
- Доц. Кутова, партнира ли си УАСГ добре с бизнеса?
- Инициативата "Студентите посрещат бизнеса" се роди преди три години. Идеята беше моя, защото бях провокирана от млади хора, които ми казаха: "Много учим, но са малко часовете, в които се докосваме до практиката". Това беше стимул да направя форума и да поканя фирмите на територията на университета, за да може младите хора да видят всички представители от бизнеса накуп, а пък и представителите на бизнеса да могат да се срещнат с тях, да се запознаят и да могат да си отговорят взаимно на въпросите. Искам младите да добият представа за своето бъдеще, за възможности за кариерно развитие. Така, лице в лице, информацията достига по най-прекия начин.
Освен това представителите на бизнеса са провокирани да участват в нашите лекционни курсове и семинари в по-горните курсове. Тогава студенти вече почти завършват университета, имат достатъчно теоретична подготовка и могат да почнат да работят по реални практически задачи. Те влизат в лекции, правят фирмени презентации, запознават младите хора с реални проблеми и казуси от практиката. Участват в журита на конкурси.
Така че тази връзка все повече и повече се задълбочава и смятам, че ще става все по-ефективно, защото и бизнесът разбра, че е много важно да контактува с академичната общност и да подготвя младите хора за практическа реализация още докато учат, а и студентите имат възможност да имат практическа реализация.
- Бизнесът всъщност ви помага, нали?
- Много! Този форум се развива от година на година все по-добре. Стартирахме с 15 фирми, миналата година бяха 30, тази са 67. Живи и здрави да сме догодинау може да станат и над 120. Фирмите помагат и финансово, и с идеи, и с кадри, по всякакъв начин помагат на нашите съвременни мероприятия и дейности. Те са наши партньори в почти всичко, което правим. Нашите кадри са техните бъдещи попълнения и тази година с гордост мога да кажа, че от много години насам попълнихме всичките 100% бройки, които ни бяха отпуснати за първи курс.
Дори на допълнителния прием за 50 места имаше около 150-160 кандидати. Ще говоря с Министерството на образованието и науката да дадат една възможност по-оперативно да се решават такива ситуации с повечето кандидати, за да бъдат привлечени като студенти. Строителният сектор има нужда от младите хора във всяка своя подспециалност.
- Тук са български фирми. Вашите студенти не се ли ориентират повече към чужбина?
- Истината е, че в България строителният сектор има много възможности. Тук има предимно български фирми, но една голяма част от тях са представители на международни фирми а и целта ни е да задържим младите хора в България. Затова приоритет са българските фирми. Разбира се, можем да разширим форума и да привлечем международни фирми. Това е добра идея за бъдещите форуми, но искаме младите хора да останат в България.