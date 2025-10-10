ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе възобновява дейността на Обществения съвет по околна среда

Община Русе

Община Русе информира гражданите, че се възобновява дейността на Обществения съвет по околна среда, чиято основна роля е да осигурява платформа за обществен диалог, информираност и сътрудничество по теми, свързани с опазването на природата и качеството на живот в града.

Първата среща на съвета ще се състои на 15 октомври /сряда/. В рамките ѝ ще бъде представена системата DOAS – автоматизирана станция за измерване на качеството на въздуха. Посещението на място ще започне в 16:30 часа, като сборният пункт за заявилите участие е централният вход на Община Русе на пл. „Свобода" 6. За присъстващите, които ще имат възможност да се запознаят с функционирането и капацитета на системата, ще бъде осигурен транспорт. В 18 ч. в зала „Св. Георги" в сградата на Община Русе ще бъде дадено начало на заседанието.

Основна тема ще бъде именно възобновяването на дейността на Обществения съвет и официалното представяне на DOAS системата, която има ключова роля за мониторинга на атмосферния въздух в Русе. В срещата ще се включи и представител на фирмата, с която Общината има договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването. Той ще представи технически подробности и ще отговаря на въпроси, свързани с работата на системата.

С оглед логистичната организация на посещението, всички желаещи да присъстват е необходимо да заявят своето участие в срок до 13 октомври включително на имейл [email protected].

Община Русе

