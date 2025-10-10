Изложба "Училището по онова време" откриват в музея в град Стрелча

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изложба "Училището от онова време" се открива днес в Историческия музей в град Стрелча, съобщиха от културната институция.

Изложбата е финалната част от проекта „Обновяване и модернизация на зала за временни и мобилни експозиции в Исторически музей – Стрелча и създаване на мобилна изложба 'Училището по онова време'", финансиран от Министерството на културата.

Образованието винаги е вървяло ръка за ръка с развитието на обществото и науката. През XIX век започва „епохата на техническите средства в обучението", когато въвеждането на фотографията, киното, радиото, звукозаписа, телевизията и видеомагнетофона променя облика на класната стая и открива нови пътища за знание.

Изложбата представя уреди, апарати и учебни помагала от средата на XX век – истинска машина на времето, която ще ви върне в „училището по онова време".

Тя не би била възможна без подкрепата на партньорите по проекта Национален музей на образованието – Габрово и Национален политехнически музей.

"С тяхна помощ избрахме експонатите и научихме толкова много за тяхната история – за киномашините, учебните помагала, магнетофоните и грамофоните", коментират музейни работници от Стрелча.

Изложбата се осъществява и с дарения от ОУ „Отец Паисий", с. Говедаре, Община Пазарджик; Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница; СУ „Нешо Бончев", гр. Панагюрище и СУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Стрелча.