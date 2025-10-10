Областната на Пловдив иска среща с министъра за аварийно почистване на река Стряма (Снимки)

Проф. Христина Янчева инспектира поречието заради риска от наводнения след сигнал на кмета на Калояново

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева ще поиска среща с министъра на земеделието Георги Тахов, за да се даде зелена светлина за аварийно почистване на падналите дървета, дънери и храстова растителност от коритото на река Стряма. Ще се обсъдят и дългосрочни решения за обследване, проектиране и цялостна корекция на реката, а в срещата ще участва и кметът на община Калояново Младен Кичев, съобщиха от областната управа.

Проф. Янчева участва в проверка на терен на рисковите участъци по поречието на Стряма. Тя е част от работата на междуведомствена комисия, която започна дейността си от землището на община Калояново и ще продължи нагоре по цялото течение на реката. На място присъства кметът Кичев, който представи пред областната управителка опасенията на гражданите от нови наводнения. Преди дни той обяви, че в коритото на реката има много натрупани отсечени дървета, клони и други растителни отпадъци, които има опасност да образуват бент, вследствие на което да се стигне до преливане. Река Стряма има спешна нужда от почистване. Снимка: Областна администрация Пловдив

Най-застрашени от са селата Песнопой, Иван Вазово, Горна махала и Долна махала. Жителите на тези населени места настояват за незабавни действия, които да гарантират тяхната безопасност и да предотвратят повтаряне на бедствието от 2023 г.

"Не можем да си позволим повторение на наводнението преди две години. Превенцията трябва да бъде водещ принцип, а не реакция след това", заяви проф. Христина Янчева. Тя обясни, че констатираните опасни зони са в коригирания участък след бедствията, а тяхната поддръжка по закон е ангажимент на "Напоителни системи".

Областната междуведомствена комисия включва представители на Пожарната, Басейнова дирекция, Регионалната дирекция по горите, общините, както и експерти от областна администрация. Очаква се в рамките на следващата седмица тя да представи доклад с конкретни препоръки за действие.