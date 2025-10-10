ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Областната на Пловдив иска среща с министъра за аварийно почистване на река Стряма (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1512
Проф. Христина Янчева инспектира ситуацията. Снимка: Областна администрация Пловдив

Проф. Христина Янчева инспектира поречието заради риска от наводнения след сигнал на кмета на Калояново

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева ще поиска среща с министъра на земеделието Георги Тахов, за да се даде зелена светлина за аварийно почистване на падналите дървета, дънери и храстова растителност от коритото на река Стряма. Ще се обсъдят и дългосрочни решения за обследване, проектиране и цялостна корекция на реката, а в срещата ще участва и кметът на община Калояново Младен Кичев, съобщиха от областната управа.

Проф. Янчева участва в проверка на терен на рисковите участъци по поречието на Стряма. Тя е част от работата на междуведомствена комисия, която започна дейността си от землището на община Калояново и ще продължи нагоре по цялото течение на реката. На място присъства кметът Кичев, който представи пред областната управителка опасенията на гражданите от нови наводнения. Преди дни той обяви, че в коритото на реката има много натрупани отсечени дървета, клони и други растителни отпадъци, които има опасност да образуват бент, вследствие на което да се стигне до преливане.

Река Стряма има спешна нужда от почистване. Снимка: Областна администрация Пловдив
Най-застрашени от са селата Песнопой, Иван Вазово, Горна махала и Долна махала. Жителите на тези населени места настояват за незабавни действия, които да гарантират тяхната безопасност и да предотвратят повтаряне на бедствието от 2023 г.

"Не можем да си позволим повторение на наводнението преди две години. Превенцията трябва да бъде водещ принцип, а не реакция след това", заяви проф. Христина Янчева. Тя обясни, че констатираните опасни зони са в коригирания участък след бедствията, а тяхната поддръжка по закон е ангажимент на "Напоителни системи".

Областната междуведомствена комисия включва представители на Пожарната, Басейнова дирекция, Регионалната дирекция по горите, общините, както и експерти от областна администрация. Очаква се в рамките на следващата седмица тя да представи доклад с конкретни препоръки за действие.

Междуведомствената комисия ще представи доклад с конкретни препоръки за действие. Снимка: Областна администрация Пловдив
