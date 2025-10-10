Министър Митов: 5 области все още нямат пожарни с вместимост от 8000 литра

В пет области все още няма пожарни автомобили с вместимост от 8000 литра, обясни вътрешният министър Даниел Митов

Към момента в 23 от регионалните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) са разпределени 43 пожарни автомобила с вместимост не по-малка от 8000 литра вода. Пет са областите, които все още не са снабдени с такива - Кърджали, Перник, Плевен, Силистра и Смолян. Това посочи в парламента в отговор на депутатски въпрос министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Иван Белчев от „Продължаваме промяната-Демократична България" попита кои пожарни служби в страната не разполагат с такива автомобили, има ли средства за закупуване на допълнителни тежкотоварни автомобила.

Митов обясни, че в изпълнение на проект „Повишаване на техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на ГДПБЗН и подготовка на населението за реагиране при горски пожари" по оперативна програма „Околна среда" 2021-2027 г. през тази година Главната дирекция е сключила договор за доставка и гаранционно обслужване на 37 пожарни автомобила с вместимост 8000 л вода и оборудване за гасене на пожари в труднодостъпни райони. В тази връзка предстои да бъде извършен преглед и преразпределение на наличните пожарни автомобили, за да може да се отговори на нуждите на различните райони по най-подходящ начин, подчерта той.

По думите на министъра практически невъзможно е във всяко населено място да има пожарен автомобил. По данни на Националния статистически институт страната ни е разделена на 28 области и 265 общини, 5256 са населените места, от които 257 града и 4999 села, аргументира се Митов.

Според Иван Белчев би трябвало да се увеличи мрежата на пожарните служби, защото се вижда какво се случва последните години предвид на климатичните промени и бедствия. Във всеки един регион трябва да има по една такава голяма пожарна с 8000 л вместимост, смята той.

Даниел Митов увери, че е първият, който ще подкрепи идеята за увеличаване броя на пожарните служби, като отбеляза, че това е въпрос и на финанси, и на кадрово обезпечаване. Но след това някои ще питат защо в МВР има толкова много служители, добави той, цитиран от БТА.

Министърът използва възможността и да отговори на критици, че в министерството работят прекалено много хора, обяснявайки, че МВР е кадрово обезпечено по начина, по който е в момента, защото в него са концентрирани много служби, които в други държави са или отделни министерства, или отделни агенции. При положение, че има такава концентрация на институционални отговорности в МВР, нормално е числеността да е такава, каквато е сега, изтъкна той. Но добави, че винаги са възможни оптимизации.