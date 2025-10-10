Самуилов превръща царската къща в Баня в културен център с музей

В най–скоро време започват възстановителни дейности, от които сградата спешно се нуждае

С каквото той се захване, го прави, категорични са близки до новия собственик

Културен център с музей, отворен за посещения – това ще направи новият собственик на царската къща в Баня Георги Самуилов, научи "24 часа" от него. Както първи съобщихме, бизнесменът закупи имота от Симеон Втори.

Самуилов е категоричен, че сградата, построена през 1929 година от Борис Трети, ще върне своята бляскава роля в обществения живот.

В момента екип от специалисти – архитекти, историци, музейни експерти и културни мениджъри, разработва концепция за бъдещето на сградата, която има за цел да я превърне в съвременен обществен и културен център, отворен за посетители от цялата страна и чужбина.

Проектът предвижда пълно реставриране и консервация на къщата, като нейният автентичен външен облик ще бъде напълно запазен. С внимание към детайла ще се възстановят архитектурните елементи, характерни за стила на междувоенния период. ГЕОРГИ САМУИЛОВ

Една от водещите идеи е царската къща да бъде превърната в музей. В концепцията се разглеждат и възможности за създаване на постоянна експозиция, както и временни изложби, културни събития и образователни инициативи. „Царската къща в Баня е част от българската памет. Искаме тя отново да живее - не като затворен музей, а като място за срещи с историята, изкуството и знанието", коментират от екипа, ангажиран с проекта.

Проектът има за цел от една страна да съхрани историческата стойност на сградата и в същото време да я превърне в живо място за срещи с културата, изкуството и историята. Местната общност ще бъде поканена да вземе активно участие в осъществяването на проекта. Той ще бъде разработен и реализиран в синхрон с изискванията на държавните институции и най-добрите и модерни европейски практики за създаване на подобни места.

Очаква се възстановителните дейности да започнат в най-скоро време, след което ще бъде представен и окончателният проект за нейното ново предназначение. Целта е царската къща в Баня да се превърне в притегателен културен център, който да привлича все повече туристи и гости в региона, като същевременно запази духа и достолепието на своето минало.

