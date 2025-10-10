До 3 години завършват проекта за паметника на Бузлуджа

До 36 месеца трябва да приключат дейностите по проекта за консолидация на паметника на връх Бузлуджа, каза областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов.

Предстои да започнат дейностите по консолидация и опазване на паметника на връх Бузлуджа, които трябва да приключат в рамките на 36 месеца. Това каза областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов по време на пресконференция за Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранение на идентичността на региона" на община Казанлък.

Проектът за паметника „Бузлуджа" е част от Концепцията. Бенефициент на средствата е Областна администрация, под чието управление се намира монументът, а дейностите ще бъдат извършени съвместно с фондация „Проект Бузлуджа".

Д-р Маринов изказа благодарност на екипа на община Казанлък и на кмета Галина Стоянова за разработването на проекта, както и на всички партньори в Концепцията и посочи, че това е пример как държава и общини работят за благото и за трайни инвестиции. По отношение на туристическия потенциал на областта той посочи, че изразеният лидер е именно Община Казанлък, а в случая става въпрос за проект, натоварен с големи обществени очаквания и интерес, и към него ще се подходи с отговорност.

Паметникът е спорен, а с този проект ще бъде запазен за поколенията, каза още областният управител и подчерта, че в България е крайно време да започнем да съхраняваме миналото и да го предаваме на поколенията в онзи му вид, в който то заслужава. По думите му проектът ще даде възможност една уникална в световен мащаб сграда не само да носи приходи, но и да привлича чуждестранни туристи, бизнес и общности. Като за начало трябва да се спре разрухата на монумента, което е и предвидено в настоящия проект. Предстои консолидиране на сградата със смяна на дограма, изграждане на покрив и саниране. Впоследствие ще започне и работата по устойчивото реинтегриране на паметника в ежедневието ни, допълни д-р Неделчо Маринов и отбеляза, че той може да се превърне в мултифункционална сграда за конгреси, срещи, развлечения, култура и за „поглед към историята и бъдещето от една немалка височина", съобщи БТА.

Създателят и управител на фондация „Проект Бузлуджа" арх. Дора Иванова изказа благодарност към Община Казанлък и Областна администрация за това, че проектът е факт. По думите ѝ това е първата постоянна мярка за консолидация, която ще превърне монумента от руина в място с бъдеще. „За мен сградата означава възможности и потенциал, който тепърва ще бъде разгърнат и ще донесе ползи не само за региона по отношение на туризма, но и ще даде на местните жители разнообразие на културни събития", посочи тя. Арх Иванова отбеляза, че много важна за страната ни е и образователната стойност на обекта, а този проект ще даде възможност да се продължи процесът по превръщането на „Бузлуджа" в световна туристическа дестинация.