Вложиха над 160 000 лв. за да грейне кардиологията в търновската болница

В МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" беше открито обновеното крило на Кардиологичното отделение. Инициативата и реализирането на проекта „Сърцето на града" е изцяло на Ротари клуб – Велико Търново.

Ремонтирани са 7 от болничните стаи, като във всяка от тях е изграден отделен санитарен възел, каквито до момента нямаше. Ремонтиран е коридорът между стаите, съобщиха от болницата.

Инвестицията възлиза на над 160 000 лв.. По-голямата част от тези средства са осигурени от над 60 фирми и дарители от региона. Областната болница също участва със собствени средства и техническо обезпечаване.

Официалното откриване уважиха областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева, кметът инж. Даниел Панов, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева и представители на много от останалите институции в областта. Водосвет отслужи отец Славчо.

„Днес не отчитаме просто поредния успешен проект на Ротари клуб, днес празнуваме нещо по-голямо - силата на общността. Днес виждаме резулта от нещо, което не се купува с пари – вярата, че заедно можем да направим света по-добър" , каза в приветствието си президентът на Ротари клуб – Велико Търново Денислав Сираков.

Сираков припомни, че партньорството на Ротари клуба с МОБАЛ е дългогодишно, ротарианците бяха сред първите, които бяха в болницата в най-страшните моменти на ковид пандемията и помагаха с апаратура и организация. Последва най-големият проект в историята на клуба – преобразяването на Детското отделение за над 500 000 лева.

„Днес добавяме още една страница в историята на успешните проекти – обновеното Отделение по кардиология. Благодаря на всички приятели от Ротари клуб и Ротаракт клуб, които вложиха не само средства, но и труд и лична ангажираност . Ние носихме мебели, боядисвахме, сглобявахме... И не защото някой ни задължава да го правим, а защото вярваме в нещо просто и истинско - че когато вярваш в себе си, светът се променя", каза още президентът на Ротари клуб.

Той благодари и на всички дарители , които са подкрепили каузата. Техните имена са изписани на специално пано в отделението. Началникът д-р Хараламби Бенов благодари за прекрасните условия, които са създадени както за пациентите, така и за медиците в отделението и обеща, че екипът ще продължи да дава всичко от себе си в грижата за болните.

„Това е един проект, който с право носи името „Сърцето на града". Това е сърцето не само на болницата, но и на цялото ни общество, защото тук се събират усилията, грижата и щедростта на десетки хора и организации от Велико Търново и региона. Ротари клуб – със своята инициатива и отдаденост, обедини десетки фирми, които не само вложиха средства и материали, но и сърце и отговорност към здравето на хората. От името на целия колектив на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" изразявам дълбока благодарност. „Сърцето на града" вече тупти тук – в обновените зали на кардиологията, в признателността на лекарите и в надеждата на нашите пациенти", приветства дарителите изпълнителният директор д-р Даниел Илиев.

Областният управител Юлия Ликоманова - Мутафчиева подчерта, че Отделението по кардиология в МОБАЛ приема пациенти от всички общини на територията на областта и съседни региони .„Дано всички заедно да се включваме в такива благородни каузи и да даваме пример на нашите деца, че с общи усилия можем да постигнем много", допълни Мутафчиева.

„Членовете на Ротари клуб са пример и достойни продължители на делото на нашите предци –благодетелите на Велико Търново, които след Освобождението загърбват всички политически пристрастия е и се обединяват в името на значими каузи за града. Вие следвате техния пример. Правете добро, то ще се върне многократно", каза в приветствието си кметът инж. Даниел Панов. Той благодари на ротарианците, които са осигурили над 160 000 лева за ремонта, и на екипа на д-р Бенов, който е повишил доверието в отделението през годините.