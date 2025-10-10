Отложиха с 3 часа и половина мярката за неотклонение на варненския кмет

Вместо в 15,30 часа, делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа в 19 ч., реши Софийският градски съд.

Причината е, че адвокатът му Николай Владимиров все още пътува към София. В момента се намирал на 220-ия километър край Стара Загора. Той тръгнал за София още в 11 часа, веднага щом научил, че мярката е насрочена за днес, но предвид разстоянието от Варна до София нямало как да пристигне в 15,30 ч.

Другият адвокат на Коцев - Лулчева пък е обяснила, че има отдавна планирано пътуване в чужбина.

Прокурор Ангел Кънев предложи делото да не се гледа днес, тъй като придвижването по АМ "Тракия" е много бавно поради ремонтите. Самият той наскоро пътувал няколко пъти и придвижването му продължило часове наред. Кънев допусна, че пътуването на адвоката от Стара Загора до София ще продължи над 6 часа.

Самият Благомир Коцев каза, че държи мярката му да се гледа днес. Той бил говорил с адвокат Лулчева и нямал нищо против делото да бъде в нейно отсъствие.