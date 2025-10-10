ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Правителството изпълнява ангажимента си ...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21474677 www.24chasa.bg

Отложиха с 3 часа и половина мярката за неотклонение на варненския кмет

Ана Михова

[email protected]

5304
Благомир Коцев

Вместо в 15,30 часа, делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа в 19 ч., реши Софийският градски съд.

Причината е, че адвокатът му Николай Владимиров все още пътува към София. В момента се намирал на 220-ия километър край Стара Загора. Той тръгнал за София още в 11 часа, веднага щом научил, че мярката е насрочена за днес, но предвид разстоянието от Варна до София нямало как да пристигне в 15,30 ч.

Другият адвокат на Коцев - Лулчева пък е обяснила, че има отдавна планирано пътуване в чужбина.

Прокурор Ангел Кънев предложи делото да не се гледа днес, тъй като придвижването по АМ "Тракия" е много бавно поради ремонтите. Самият той наскоро пътувал няколко пъти и придвижването му продължило часове наред. Кънев допусна, че пътуването на адвоката от Стара Загора до София ще продължи над 6 часа.              

Самият Благомир Коцев каза, че държи мярката му да се гледа днес. Той бил говорил с адвокат Лулчева и нямал нищо против делото да бъде в нейно отсъствие.                                                                                                  

Благомир Коцев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)