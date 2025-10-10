ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Правителството изпълнява ангажимента си ...

Националният оперативен щаб отчете изпълнението на Програмата за хуманитарна подкрепа

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Националният оперативен щаб (НОЩ) на свое заседание отчете изпълнението на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, която е в действие от 1 май 2025 г. това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Заместник министър-председателят и председател на НОЩ Атанас Зафиров посочи, че към момента на влизане в сила на новата Програма за интеграция, в обектите за настаняване са установени 5 647 украински граждани. След извършените оценки за принадлежност към рискова група, на хуманитарна подкрепа за настаняване за целия срок към момента имат право 2 732 лица с предоставена временна закрила в България.

Това са хора от рискови групи - възрастни лица над 65 години, хора с трайни увреждания, майки с деца до 12 годишна възраст.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

