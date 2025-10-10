Премиерът изненадващо на "Елените", огледа щетите от потопа (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът Росен Желязков посети вилно селище "Елените", което пострада от наводненията в началото на октомври, съобщиха от Министерския съвет на своята фейсбук страница.

Оттам посочиха, че инженерен екип от Държавното предприятие „Язовири и каскади" към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Елените.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за хората в Свети Влас и "Елените". Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент, пише в публикацията на Министерския съвет.

Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая „Елените", каза премиерът Росен Желязков по-рано днес край хасковското село Конуш, където откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.