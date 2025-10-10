Хванаха двама пияни шофьори на камиони за ден във Варненско

Само за един ден при специализирана полицейска операция във Варненска област са хванати двама шофьори на камиони, седнали зад волана с над 1,2 промила алкохол в кръвта, съобщиха от дирекцията на МВР в крайморския град. От полицията уточниха, че единият от пияните шофьори е бил с 1,43 промила.

В рамките на акцията са проверени общо 55 тежкотоварни автомобила, в които е имало 60 души. В операцията са участвали и представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Агенция „Пътна инфраструктура", НАП и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

За липса на оборудване в камиона са съставени 12 фиша. На водачи са връчени още 18 електронни фиша и са написани две глоби заради липса на винетка, съобщава БТА