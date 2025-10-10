ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха двама пияни шофьори на камиони за ден във Варненско

Хванаха двама пияни шофьори на камиони за ден във Варненско

Тежкотоварни камиони Снимка Архив

Само за един ден при специализирана полицейска операция във Варненска област са хванати двама шофьори на камиони, седнали зад волана с над 1,2 промила алкохол в кръвта, съобщиха от дирекцията на МВР в крайморския град. От полицията уточниха, че единият от пияните шофьори е бил с 1,43 промила.

В рамките на акцията са проверени общо 55 тежкотоварни автомобила, в които е имало 60 души. В операцията са участвали и представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Агенция „Пътна инфраструктура", НАП и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

За липса на оборудване в камиона са съставени 12 фиша. На водачи са връчени още 18 електронни фиша и са написани две глоби заради липса на винетка, съобщава БТА

Тежкотоварни камиони Снимка Архив

