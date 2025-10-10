Патриарх Даниил води тържествена служба за 113 г. от освобождението на Разлог

Негово Светейшество Патриарх Даниил и Неврокопският митрополит Серафим отслужват тържествена Света литургия и участват в официалната церемония по полагане на венци и цветя пред паметника Левски и пред героите, паднали за свободата на Разлог.

Литургията по повод 113 г. от освобождението на Разлог е в събота от 9,30 ч. в храм „Свето Благовещение". В 17,30 ч. е масовото изкачване на стъпалата на свободата и посрещане на освободителите в местността Голак.

Спектакълът и марш на освободителите „Разлог е свободен! Българско стана!" е от 19 ч. на площада. Тогава е и официална церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски и геройски загиналите за освобождението на Разлог с участието на Трето бригадно командване Благоевград.

В Деня на свободата на Разлог - 11 октомври, но и ден на рождението на д-р Асен Велев, в двора на болницата ще се открие паметник на доктора, чието име носи болницата. Паметникът е дарение от наследниците на д-р Велев. Роден е на 11 октомври 1923 г. в Разлог, участва във Втората световна война. През 1945 г. постъпва в Медицинския институт в Пловдив. Завръща се в родния си град, където като околийски лекар. От 1963 до 1976 г. е главен лекар на болницата в Разлог. Той си отива от този свят на 20 март 1990 г.