Започва раздаването на пакети с храни и препарати на 36 229 души в Пловдив и областта

В града ще бъдат разкрити шест пункта, а в региона – 23
Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000 нуждаещи се в цялата страна.
В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира на 13 октомври, е в изпълнение на операция „Подкрепа" от Програма „Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).
В Пловдив акцията ще бъде открита в 10.30 ч. в офиса на БЧК на ул. „Стойчо Мушанов" 48 в присъствието на областния управител проф. д-р Христина Янчева.
В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пакетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.
Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас и е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.
Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.
Предвидени са и съпътстващи мерки. „Бенефициентите по програмата ще бъдат консултирани по различни теми като: здравословен начин на живот и балансиран режим на хранене, отпускане на социални помощи и кандидатстване за социални услуги, възможности, финансирани от ЕСФ+, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи, получаване на здравни услуги и защита на а техните здравни права", поясни Мария Георгиева, заместник-директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.
График за раздаване на територията на Пловдив
Район "Централен"
гр. Пловдив, МСЦ на БЧК Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" № 48 от 13.10.2025 г. - 05.12.2025 г.
Район "Южен"
гр. Пловдив, ул. "Кукуш" № 1 от 17.10.2025 г. - 05.12.2025 г.
Район "Северен"
гр. Пловдив, бул. "България" № 180-190 от 16.10.2025 г. - 05.12.2025 г.
Район "Източен"
гр. Пловдив, ул. "Ландос" № 24 от 20.10.2025 г. - 05.12.2025 г.
Район "Западен"
гр. Пловдив, ул. "Вечерница" № 1А от 16.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Район "Тракия"
гр. Пловдив, ж.р. "Тракия", бул. "Освобождение" № 63 от 17.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Областта
Асеновград
гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 76
21.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Брезово
гр. Брезово, Община Брезово ул. "Георги Димитров"№ 25
28.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Калояново
гр. Калояново ул."Оборище" № 3А
23.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Карлово
гр. Карлово, бул. "Освобождение "№ 28
27.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Кричим
гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3
29.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Куклен
гр. Куклен, ул " Александър Стамболийски" № 52
04.11.2025 г. - 30.11.2025 г.
Лъки
гр. Лъки, Приемна на БЧК - Лъки, ул. "Възраждане"№ 30
31.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Марица
общината е без общински център - по график във всяко село
10.11.2025 г. - 30.11.2025 г.
Перущица
гр. Перущица, Младежки дом, ул. "Проф. Д-р Борис Тасков" №3
30.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Първомай
гр. Първомай, община Първомай, ул. "Братя Миладинови юг" № 50
24.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Раковски
гр. Раковски, пл. "България" № 1
28.10.2025 г. - 30.2025 г.
Родопи
общината е без общински център - по график във всяко село
03.11. 2025 г. - 30.11.2025 г.
Садово
гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2
31.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Сопот
гр. Сопот, ул. "Ставри Костов" № 32
27.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Стамболийски
гр. Стамболийски, ул. "Кирил и Методий" № 24
30.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Съединение
гр. Съединение, бул. " Шести септември " № 13
29.10.2025 г. - 30.11.2025 г.
Хисаря
гр. Хисаря, Градски стадион "Крепост"
03.11.2025 г. - 30.11.2025 г.