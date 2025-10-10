Започва раздаването на пакети с храни и препарати на 36 229 души в Пловдив и областта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В града ще бъдат разкрити шест пункта, а в региона – 23

Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000 нуждаещи се в цялата страна.

В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира на 13 октомври, е в изпълнение на операция „Подкрепа" от Програма „Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).

В Пловдив акцията ще бъде открита в 10.30 ч. в офиса на БЧК на ул. „Стойчо Мушанов" 48 в присъствието на областния управител проф. д-р Христина Янчева.

В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пакетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.

Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас и е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.

Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.

Предвидени са и съпътстващи мерки. „Бенефициентите по програмата ще бъдат консултирани по различни теми като: здравословен начин на живот и балансиран режим на хранене, отпускане на социални помощи и кандидатстване за социални услуги, възможности, финансирани от ЕСФ+, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи, получаване на здравни услуги и защита на а техните здравни права", поясни Мария Георгиева, заместник-директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

График за раздаване на територията на Пловдив

Район "Централен"

гр. Пловдив, МСЦ на БЧК Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" № 48 от 13.10.2025 г. - 05.12.2025 г.

Район "Южен"

гр. Пловдив, ул. "Кукуш" № 1 от 17.10.2025 г. - 05.12.2025 г.

Район "Северен"

гр. Пловдив, бул. "България" № 180-190 от 16.10.2025 г. - 05.12.2025 г.

Район "Източен"

гр. Пловдив, ул. "Ландос" № 24 от 20.10.2025 г. - 05.12.2025 г.

Район "Западен"

гр. Пловдив, ул. "Вечерница" № 1А от 16.10.2025 г. - 30.11.2025 г.

Район "Тракия"

гр. Пловдив, ж.р. "Тракия", бул. "Освобождение" № 63 от 17.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Областта



Асеновград

гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 76

21.10.2025 г. - 30.11.2025 г.

Брезово

гр. Брезово, Община Брезово ул. "Георги Димитров"№ 25

28.10.2025 г. - 30.11.2025 г.

Калояново

гр. Калояново ул."Оборище" № 3А

23.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Карлово

гр. Карлово, бул. "Освобождение "№ 28

27.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Кричим

гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3

29.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Куклен

гр. Куклен, ул " Александър Стамболийски" № 52

04.11.2025 г. - 30.11.2025 г.



Лъки

гр. Лъки, Приемна на БЧК - Лъки, ул. "Възраждане"№ 30

31.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Марица

общината е без общински център - по график във всяко село

10.11.2025 г. - 30.11.2025 г.



Перущица

гр. Перущица, Младежки дом, ул. "Проф. Д-р Борис Тасков" №3

30.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Първомай

гр. Първомай, община Първомай, ул. "Братя Миладинови юг" № 50

24.10.2025 г. - 30.11.2025 г.

12

Раковски

гр. Раковски, пл. "България" № 1

28.10.2025 г. - 30.2025 г.



Родопи

общината е без общински център - по график във всяко село

03.11. 2025 г. - 30.11.2025 г.



Садово

гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2

31.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Сопот

гр. Сопот, ул. "Ставри Костов" № 32

27.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Стамболийски

гр. Стамболийски, ул. "Кирил и Методий" № 24

30.10.2025 г. - 30.11.2025 г.



Съединение

гр. Съединение, бул. " Шести септември " № 13

29.10.2025 г. - 30.11.2025 г.

Хисаря

гр. Хисаря, Градски стадион "Крепост"

03.11.2025 г. - 30.11.2025 г.