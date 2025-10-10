Сградата на парламента ще свети в зелено за Европейския ден на донорството и трансплантацията

Сградата на парламента на пл. „Народно събрание" 2 ще бъде осветена в зелена светлина на 11 октомври 2025 г. в знак на подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Инициативата е на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", която за поредна година подкрепя организирания от Съвета на Европа Ден на донорството, отбелязван от 1996 година.

Целта е да се повиши обществената информираност за смисъла и значението на донорството и трансплантацията като възможност за спасяване на човешки живот.

Сградата на Народното събрание ще бъде осветена от 19.15 часа до 19.45 часа.