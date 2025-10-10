ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Кирилов ще открие хеликоптерна площадка на габровската областна болница

На церемония на 14 октомври министърът на здравеопазването Силви Кирилов ще открие новоизградената хеликоптерна площадка на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова" в Габрово. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

В края на септември пациент със сърдечно-съдов проблем беше първият транспортиран по въздух от новата площадка.

Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август. Болничното вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).

