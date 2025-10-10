Община Несебър участва в трета работна среща по проект TOURAL

Представители на Община Несебър взеха участие в третата работна среща на партньорите по проект TOURAL, която се състоя в Република Хърватия.

Проект TOURAL има за цел разработването на модел, който подпомага устойчивото развитие на туризма в партньорските дестинации чрез прилагане на многоизмерен подход в рамките на туристическите секторни ниши (вертикали): подводен туризъм, културен и природен туризъм, културно-творчески, научно-културен и „сребърен" туризъм.

По време на срещата акцентът беше поставен върху постигнатите до момента резултати и планираните предстоящи дейности. Особено внимание бе отделено на реализацията на т.нар. „лаборатории на живо", проведени през пролетта на тази година във всеки от шестте пилотни обекта по проекта, един от които е Община Несебър.

Резултатите от работата на регионалните „лаборатории" се превърнаха в ценен ресурс, използван при изпълнението на различни проектни дейности.

В рамките на работната програма участниците посетиха хърватския пилотен обект по проект TOURAL – село Шимуни, разположено на остров Паг, известно със своето богато културно и природно наследство.

Беше осъществено и посещение в Международния център по подводна археология в град Задар, който функционира под егидата на ЮНЕСКО и е специализиран в изследването, опазването и популяризирането на подводното културно наследство в Република Хърватия.

Проект TOURAL (Реф. № 101132489), озаглавен „Многоизмерен модел на туристически вертикали, стимулиращ устойчиво и балансирано развитие между селски/отдалечени мрежи и градски клъстери в селските региони, насърчаващ макрорегионалното сътрудничество", се финансира от Европейския съюз по програма „Хоризонт Европа" 2021–2027 (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01).