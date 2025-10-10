Есенните пасажи в Несебър - рибна фиеста и ветроходна надпревара от 16 до 18 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две вълнуващи събития през октомври ще превърнат Несебър в желана дестинация за дълъг уикенд на морския бряг.

От 16 до 19 октомври в Стария град ще се проведе дванадесетото издание на Рибния фестивал „Есенни пасажи" – 2025. Програмата включва кулинарни събития, детски забавления, разнообразни концерти.

На 17 октомври стартира и 53-ото Балканско първенство по ветроходство – голяма международна спортна надпревара, която ще излъчи своите победители на 19 октомври.

Това уникално съчетание на културно и спортно преживяване ще направи Несебър център на фестивална атмосфера и международно съревнование.