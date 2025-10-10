Многото дъжд размъти язовир "Йовковци", РЗИ препоръча да се пие бутилирана вода

Бурният приток на вода след обилните дъждове във Великотърновско повиши нивото на язовир "Йовковци", но влоши показателите на водата. Тъкмо жителите на 8-те общини да се отърсят от тревогата, че чешмите ще пресъхнат, и ги застигна друго притеснение - потече мътна, жълтеникава вода, а с нея и съмнения, че е опасна за здравето. В късни следобед в петък РЗИ- Велико Търново излезе със становище и препоръча да се премине към бутилирана вода.

Ето и съобщението на здравните власти:

В следствие на обилните валежи през последните дни в региона и цялата страна, язовир "Йовковци", водоснабдяващ голяма част от населените места на област Велико Търново е повлиян пряко от метеорологичните условия, което неминуемо е довело до промени в някои качества на водата. Подобни случаи е имало в предходните години при обилни валежи и снеготопене.

От момента на установяване на влошаването на показателя мътност от "В и К – Йовковци" ООД са предприети мерки за оптимизиране на пречистването на водата чрез допълнителни средства. Извършва се учестен лабораторен контрол по химични и микробиологични показатели, както от "В и К - Йовковци" ООД ,така и от РЗИ – Велико Търново. Отклоненията са по показател мътност. Микробиологичните показатели на водата във всички пунктове от зона на водоснабдяване „Йовковци" от началото на седмицата са добри.

Мнението на специалистите е, че водата не е опасна за здравето, но поради по-високата мътност и неприемливия външен вид, е добре за пиене да се използва бутилирана вода. Не се налага ограничаване на ползването на водата от язовира за всички останали битови нужди – готвене, миене, къпане и други.

"В и К - Йовковци" ООД и РЗИ – Велико Търново ще продължат да следят по същия учестен график качествата на водата.