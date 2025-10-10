ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дадоха на съд 47-годишен за палеж в село Гайтанци

Бащата на Сияна: Защитата на Никола Бургазлиев с АТВ-то използва становището на ВКС за Сарафов, за да върнат разследването в Бургас

Никола Бургазлиев, причинил катастрофата

Защитата на Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ-то си 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишния й син Марти, иска делото да се върне в Окръжен следствен отдел - Бургас, съобщи в своя фейсбук профил бащата на Сияна - Николай Попов. Бургазлиев чрез адвоката си оспорва всички действия, извършени от Националната следствена служба, включително и експертизите, защото били "извършени от незаконно избран разследващ орган". Те трябвало да бъдат "повторени от разследващ орган, който има правомощията, а тези действия, за които нямало такава възможност - да останат извън доказателствената съвкупност".

Защитата се позовава на становището на Наказателната колегия на ВКС, която обяви, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, вече не е такъв, тъй като 6-месечният му мандат, бил изтекъл на 21 юли. Делото срещу Бургазлиев беше пратено в Националната следствена служба по разпореждане на Сарафов, тъй като по закон само той може да го прави.          

Ето какво пише Николай Попов.

За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов, с които се поставят под съмнения актовете на и.ф. главен прокурор на Р. България Борислав Сарафов веднага бяха използвани от защита на Никола Бугазлиев, който прегази Марти и уби майка му Христина.

Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такова е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличие на наркотици в кръвта му.

Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна......

Поредният убиец се готви да излезе сух. Когато политиката навлезе в съдебната зала резултатите са налице. Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Никога. Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност?

‼️Споделяйте! За да не се измъкне един убиец‼️ За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов,...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Петък, 10 октомври 2025 г.

