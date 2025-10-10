Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- стартира кампания за разделно събиране на строителни отпадъци в кварталите „Средна кула", „Долапи", „ДЗС" и „Образцов чифлик";

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по ул. „Шипка" - от страната на Централен общински пазар;

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Съединение", бул. „Тутракан", ул. „Богдан войвода" /на кръстовището с ул. „Боримечка"/, ул. „Драма", ул. „Измаил", ул. „Мария Луиза", ул. „Николаевска", ул. „Пирот", ул. „Пристанищна", ул. „Сливница", ул. „Тодор Хаджистанчев", ул. „Цар Асен", ул. „Цветница", до бл. „ЦЮР" 3, при бл. „3" и бл. „5" в кв. „Дружба" 1 и в околоблоковите пространства на бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3;

- частично бяха ремонтирани тротоарни настилки по ул. „Асен Златаров" и бул. Цар Освободител";

- почистени бяха свлечени земни и скални маси от скатове по улици на територията на гр. Русе;

- извършен бе ремонт чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ново село;

- отстранено бе опасно пропадане на пътната настилка по ул. „Борисова" /на кръстовището с бул. „Неофит Бозвели"/, ул. „Цариброд" и ул. „Цариград";

- ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по бул. „Христо Ботев";

- извършени бяха ремонт и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Ген. Скобелев" /вкл. с подмяна на неработещи осветители/, бул. „Неофит Бозвели", бул. „Съединение", ал. „Възраждане", ал. „Освобождение", ул. „Асен Златаров" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, ул. „Борисова", ул. „Босилеград", ул. „Болярска", ул. „Васил Петлешков", ул. „Венели", ул. „Петър Берон" /на кръстовището с ул. „Сливница"/, ул. „Коледница", ул. „Одрин", ул. „Тома Кърджиев", ул. „Стефан Караджа", ул. „Троян", ул. „Шар планина", ул. „Цар Калоян", както и по уличните мрежи на кв. „ДЗС", кв. „Долапите" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, кв. „Средна кула", с. Басарбово, с. Николово и с. Хотанца;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта /вкл. с подмяна на неработещи осветители/ и в околоблоковите пространства на бл. „Глинка" /вкл. и монтиране на нов стълб/, бл. „Ангел Главчев" в кв. „Здравец" и бл. „МНО" 4 в кв. „Дружба" 3;

- монтирани бяха 2 нови и бяха възстановени 6 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха общо 19 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", ул. „Чипровци" с ул. „Тича" и бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски";

- положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по общински път с. Николово – с. Долно Абланово, бул. „Гоце Делчев" /на кръстовището с ул. „Даме Груев"/, ул. „Никола Й. Вапцаров", ул. „Петрохан", ул. „Тича", ул. „Филип Станиславов" /на кръстовището с ул. „Зорница"/, както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по бул. „Придунавски" и пред вх. 4 на бл. „Чавдар войвода" в кв. „Здравец – Изток";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 6 кучета, осиновени – 6, и бе извършена кастрация на 5 кучета. Извършена бе ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- обявени бяха свободни места за прием в детските градини и яслените групи към тях;

- проведена бе работна среща относно организирането на културна програма, съпътстваща Коледния базар;

- продължава подготовката за провеждане на церемонията по връчването на Националната литературна награда „Елиас Канети" и отбелязването на 120 години от рождението на нобелиста;

- изготвено бе предложение за сключването на споразумение за издаването на литературно сп. „Брод" и „Алманах за историята на Русе";

- извършени бяха огледи на читалищни сгради на територията на общината, във връзка със заявени необходими ремонти през 2026 г.;

- осигурено бе техническото обезпечаване за провеждането на „София филм фест" в Русе;

- обобщена бе информация за подготовка за изменение и допълнение на Наредба №16 на Община Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе;

- приети бяха отчети за изпълнените проектни предложения, финансирани по Програма „Култура";

- извършена бе съвместна проверка с РУО – Русе в ДГ „Чучулига" по жалба;

- проведена бе родителска среща в ДГ „Слънце", във връзка с очакваното започване на ремонт на сградата на детското заведение;

- обобщена бе информация, във връзка с разходваното количество електроенергия от образователните институции;

- издадена бе заповед за неучебен ден на 10 октомври за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Николово;

- продължава приемът на предложения за Награда „Русе - 21.век", с която се удостояват ученици и студенти от учебни заведения на територията на община Русе за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси;

- проведено бе заседание на комисията за закрила а деца с изявени дарби, подали заявления в периода от 1 август до 30 септември;

- започнаха редовните занятия на всички състави на Общинския детски център за култура и изкуство и подготовка за тържественото откриване на новия творчески сезон на 18 октомври от 17:30 ч. в Голямата зала на Доходното здание;

- извършена бе подготовка за откриване на Детска художествена галерия на 16 октомври от 17 ч.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- проведено бе заседание на Комисията по общинска собственост, на което бяха разгледани и обсъдени преписки на граждани по разпореждане и учредяване на вещни права върху имоти, общинска собственост;

- проведена бе работна среща по организацията на „Русе – коледната звезда на Дунав". Обсъдени бяха конкретни задачи по ресори, във връзка с украсата, културната програма, провеждането на Коледния базар и рекламата на събитието;

- продължават записванията за участие в Коледния базар, който тази година ще се проведе от 28 ноември до 2 януари, като до момента са постъпили 46 заявления;

- Община Русе участва в 20-ото Международно туристическо изложение „Културен туризъм", което се проведе във Велико Търново. Във форума се включиха 35 български общини, представители на туристическия бизнес, туристически сдружения, както и Посолствата на Азербайджан и Индия. Под мотото „Трапезица – истории за българския вкус" в дните на изложението бяха представени майсторството на кулинарните специалисти от региона и уникални храни и вина от различни изби в страната. На щанда на Община Русе желаещите получиха информация за забележителностите на града и региона, актуална информация за музеи, екскурзоводи, възможни посещения и реализация на пътувания, възможности за транспорт и достъп до туристически агенции и забавления и възможности за почивка. Експертите на Туристическия информационен център предоставиха на посетителите и актуална информация за събитията в града, информация за хотели, ресторанти, сладкарници, както и за бизнеса. Рекламиран бе и туристическият сайт на Русе и региона - https://visitruse.bg/ . Община Русе взе участие и в конкурса „Local Bites: Вкусът на регионите!", където представи емблематичната за града торта „Гараш". Чрез разкази за историята на десерта, информация за Празника на торта „Гараш" и дегустация на шоколадовия десерт, присъстващите се потопиха в атмосферата на града. Община Русе бе наградена с приза "Най-традиционен вкус".

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- приключиха съгласувателните процедури на инвестиционните проекти за „Основен ремонт на път RSE 2116 /II-23/ - Червена вода – Николово - /RSE 1130/ в участък от път II-23 до Лесопарк „Липник" и „Рехабилитация и реконструкция на път RSE 2132 – /I-2/, Русе – п. к. Ново село – Русе, кв. „Средна кула" - /III-501/". Предстои изработването на оценка за съответствието на инвестиционния проект, която ще послужи за одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж за двата обекта;

- извършени бяха аварийни огледи на сгради в община Русе след обилните валежи през изминалите дни;

- продължава основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

- продължават основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- продължава текущият ремонт на покрива на общинска жилищна сграда на ул. „Михаил Хаджикостов" 10;

- продължава основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

- продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- получени бяха 40 месечни технически и финансови отчета от социалните

услуги;

- извършени бяха 25 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

- извършени бяха 7 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа;

- подадени бяха 3 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- проведено бе обучение на тема „Инструктаж за зашита при бедствия, аварии и пожарни ситуации", в което взеха участие 115 социални асистенти;

- приети бяха 13 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 13 заявления за кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 23 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 4 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 5, 8, 9 и 12, с цел консултиране на организацията на средата в детската ясла и даване на насоки относно създаване на тихи кътове. В Детска ясла 4 бе извършено посещение, с цел консултиране на екипите относно прилагане на индивидуални подходи за приобщаване и успокояване на новопостъпилите деца в период на адаптация, а в Детски ясли 12 и 8 бяха проведени тематични екипни срещи;

- експертите от Превантивно-информационния център проведоха три сесии с 50 ученици в 6. и 7. клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов" по Националната програма „Кодово име живот";

- проведена бе спортна тренировка с 12 деца с увреждания по програмата „Спорт за свободен живот";

- по случай Световния ден на психичното здраве - 10 октомври, експертите от Превантивно-информационния център проведоха турнир по настолната игра „UNO" с деца и младежи от русенските училища;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Чародейка" и кв. „Дружба", като консултираха 9 лица за Закона на здравното осигуряване, информираха 17 жени за безплатни медицински прегледи за диагностика на онкологични заболявания и за методи на контрацепция и 16 мъже за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея;

- на 16 лица бе оказано съдействие за достъпа им до болнични заведения и провеждане на медицински прегледи;

- издадени бяха 22 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания;

- сформирана бе работна група за изготвяне на проект на наредба за условията и реда за регистриране, отчет и дерегистриране на индивидуални електрически превозни средства и на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Русе, във връзка с вменените задължения на общините по чл. 167, ал. 2, т. 4 и т. 5 и ал. 4 в Закона за движението по пътищата.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- прегледани бяха финансовите отчети на спортните клубове, получили средства за подпомагане на спортната дейност по Програма „Спорт" 2025;

- извършени бяха дейности по организацията на Общинските ученически спортни игри за учебната 2025/2026 г.;

- извършени бяха дейности по организацията на спортната инициатива "Световен ден на ходенето", която ще се проведе на 11 октомври /събота/ в Младежкия парк със съдействието на Българска федерация Спорт за всички и Министерство на младежта и спорта; - извършена бе подготовка за награждаването на Рая Асенова – състезател по спортно ориентиране в Спортен клуб „Истрос" и балкански шампион по спортно ориентиране на средна дистанция и щафета;