Всеки бърз влак вече с нов локомотив (Обзор)

Три смартрона на "Сименс" потеглиха от София към Бургас и Русе в петък

Три чисто нови локомотива “Смартрон” на “Сименс” в петък потеглиха с композиции от София към Бургас и Русе. Това стана, след като на Централна гара в София вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов ги въведе в експлоатация.

С получаването на новите три локомотива за всеки бърз влак вече има нова машина, заяви Караджов. Той смята, че това е поредна важна крачка към постигането на съвременен и екологичен железопътен транспорт.

Вицепремиерът Гроздан Караджов се качи в кабината на един от новите локомотиви (на малката снимка).

След като се излезе от серията с наименования на ханове и царе, сега на трите смартрона се дават имена на личности, свързани със зората на железницата у нас.

“Новите машини са кръстени на българи, които имат принос към железницата - Георги Икономов, Захари Стоянов и Борис Колчев. Още днес те ще поемат своите дежурства, като два от тях ще се отправят към Бургас, а третият към Русе”, каза Караджов.

Вицепремиерът подчерта, че целта на българските железници е да бъдат осигурени нови и надеждни локомотиви. “Такива, които не се запалват, не се повреждат и не изгарят трансформаторите си. Това ще намали закъсненията и ще ги направи значително по-енергийно ефективни”, заяви той.

Новите машини са част от договор за доставка на 10 локомотива на обща стойност малко над 91 млн. лева. С тях общият брой на локомотивите “Сименс Смартрон” в състава на БДЖ вече е 24, а последният по договора ще бъде доставен преди края на 2025 г. Те са оборудвани с най-съвременни технологии за безопасност на движението, които значително намаляват риска от инциденти.

Въпреки че преодоляването на предизвикателствата в железопътния сектор е сложен процес, ние вече търсим варианти за закупуване или наемане на нови пътнически вагони, както и на резервни, за да отговорим на нарастващото търсене, обяви вицепремиерът Караджов.

Той посочи, че до края на годината недостигът на пътнически вагони ще достигне 70 и се разглеждат възможности за кандидатстване по климатичния фонд на ЕС с цел подобряване на транспортната инфраструктура и намаляване на социалните неравенства в по-бедни региони.

