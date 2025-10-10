ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дадоха на съд 47-годишен за палеж в село Гайтанци

Шест месеца затвор за 20-годишен, заловен да кара дрогиран в Стара Загора

Съд Снимка: pixabay

Ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца при общ режим на изтърпяване наложи Районният съд в Стара Загора на 20-годишен мъж, управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Подсъдимият с инициали Г.Г. е  лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и три месеца, както и да заплати в полза на държавата сумата от 4500 лева, представляваща стойността на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението.

Мъжът е  признат за виновен в това, че на на 6 септември т.г. е управлявал лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер „Дръг Тест 5000“.

Присъдата е наложена след одобрено споразумение и е окончателно.

През юни т.г. Районният съд в Казанлък осъди на 11 месеца "лишаване от свобода" мъж на 28 години за отнемане на чужд автомобил и шофиране след употреба на наркотични вещества в града на розите.

Съд Снимка: pixabay

