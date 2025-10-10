Уважаван и опитен служител на Окръжен съд – Монтана се пенсионира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С огромно вълнение и много положителни емоции беше изпълнен днешният ден за съдебния деловодител в Окръжен съд – Монтана – Мая Георгиева. След над 34 години постоянна и неуморна служба в съдебната администрация, тя се оттегля в заслужен отдих.

Магистратите и служителите на Окръжен съд – Монтана изразиха своята благодарност за проявения професионализъм и положените усилия, съпътствани винаги от компетентност, отговорност и уважение към колеги и граждани.

Мая Георгиева започва работа в Окръжен съд – Монтана през юни 1991 г. като съдебен деловодител във Фирмено отделение и оттогава не е спирала да е част от екипа на съдебната администрация на съда.

Пожелаваме на нашия уважаван и дългогодишен колега много дни, месеци и години, посвети на любими занимания и споделени със семейство и близки приятели.