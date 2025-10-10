Дадоха на съд 47-годишен за палеж в село Гайтанци

Районна прокуратура - Видин предаде на съд 47-годишния А.И. по дело за палеж на имущество със значителна стойност. Престъплението е извършено в село Гайтанци, съобщиха от Апелативна прокуратура - София.

Обвиняемият А.И. живеел в селото и бил недоволен от бившия кмет на населеното място, който според него му създавал проблеми, като сигнализирал органите на полицията за неправомерните му деяния, свързани с дърводобив. В желанието си да му отмъсти, през нощта на 26 ноември м.г. той запалил недвижими имоти и движими вещи собственост на бившия кмет и неговата съпруга.

Според заключението на пожаро-техническата експертиза причината за възникването на пожара с три отделни огнища е внесен външен огнеизточник, при което са използвани лесно запалима или горима течност и източник на открит огън - запалка, кибрит или друго. Вещите лица са констатирали, че пожарът е вследствие на умишлено човешко деяние, пише БТА.

Стойността на запаленото имущество възлиза на 19 126 лева. Сред унищоженото от палежа са лек автомобил, стопанска постройка, стопанска сграда, навес от дървесна конструкция, множество движими вещи – селскостопански инвентар, бали люцерна и сено, царевица и ечемик, зимнина, както и домашни животни, уточняват от прокуратурата.

