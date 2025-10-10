Кметът на Благоевград в битка за опазване на 90-годишен парк от застрояване

"Внесох предложение до Общински съвет да се възстанови собствеността на общината върху приватизиран за частни интереси имот, наречен Комплекс „Ловен дом"". Това заяви кметът на Благоевград Методи Байкушев.

Той подчерта, че преди приватизацията този имот е представлявал озеленена площ за широко обществено ползване и винаги е бил част от първия парк в града „Ловен дом". Припомни, че паркът е създаден с решение на тогавашния Горноджунайски общински съвет от 23 май 1935 г., в което изрично е записано, че територията около Ловния дом се определя за общински парк, създаден „за приятна гледка и място за удоволствие на гражданите".

„Продажбата на този имот и последвалата промяна на предназначението му, извършени в периода 2001 – 2019 г., са абсолютно незаконни. Това е имот, който по закон е Публична общинска собственост и не може да бъде продаван", уточни кметът.

По думите на градоначалника, имотът дълги години е служил на гражданите като място за спорт и отдих, докато през ноември 2019 г. е бил неправомерно преотреден за жилищно строителство.

„Изключително важно е, че това се случва на 8 ноември 2019 г., пет дни след като Румен Томов печели изборите за кмет на 3 ноември и три дни преди встъпването му в длъжност и конституирането на новия Общински съвет. Смяната на предназначението е извършена от заместник-кмета, който знае, че само след няколко дни вече няма да е заместник-кмет", посочи кметът.

Той подчерта, че целта на настоящия кметски екип е да се възстанови справедливостта.

„Ако бъде одобрено предложението от Общински съвет, започваме процедура, която завинаги ще запази парк „Ловен дом" от застрояване и ще запази гледката на благоевградчани към зелен хълм, а не към огромен строеж с над 25 хил. кв.м. Разгъната застроена площ. Ако предложението не бъде одобрено, има вероятност красивата зелена гора на парка да се превърне в една голяма бетонна планина. Обръщам се към всички граждани и особено към общинските съветници, които трябва да вземат решението – нека го направим по съвест, с това да запазим Благоевград за поколенията и да не допуснем застрояването на първия парк на Благоевград. Отговорността при това гласуване е много голяма и призовавам всеки да мисли със съвестта си, като остави назад всякакви други съображения – лични, партийни, икономически", заяви кметът Байкушев.

Разясни, че през 2001 г. е извършена незаконна приватизация, с която част от парка, представляващ имота с кортовете и недовършена съблекалня имот с площ 5,5 декара, е продаден на частни лица. В договора изрично е било предвидено, че предназначението на имота не може да бъде променяно.

Въпреки това, през 2006 г. Общинският съвет е дал съгласие към него да бъдат присъединени още 2,5 дка публична общинска собственост, а теренът да бъде предвиден за изграждане на хотелски комплекс.

През 2011 г., с приемането на Общия устройствен план на общината, е направена нова промяна като имотът вече попада в зона „център" с високи показатели на застрояване, вместо в зона за парк.

През 2025 г. инвеститорът е подал искане за издаване на разрешение за строеж на жилищни сгради с над 25 хил. кв. м разгъната застроена площ и 199 апартамента.

Съгласно Закона за устройство на територията озеленени площи, които представляват Публична общинска собственост, нито могат да се продават, нито може да бъде променяно предназначението им, което прави сделките нищожни. Публична общинска собственост не може да се придобива по давност.

„Сега е моментът, ние, като администрация и Общински съвет, да сложим край на тази дългогодишна сага. Да започнем производство по изменение на Общия устройствен план, с което да възстановим първоначалните граници на парк „Ловен дом" и да върнем в тях и т. нар. Комплекс „Ловен дом", където все още се намират тенис кортовете, заяви кметът Методи Байкушев.