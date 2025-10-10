За седмица хванаха 132-ма шофьори пияни зад волана и 39 с наркотици

90 633 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода от 3 до 9 октомври. Извършен е контрол на 105 533 водачи и пътници. Съставени са 26 193 фиша и 4036 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 132 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 73 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 59 - с над 1,2 на 1000, а 11 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 39 водачи, 22 са отказали да бъдат тествани, съобщиха от полицията.

15 091 моторни превозни средства са проверени през последното денонощие в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 18 020 водачи и пътници. Съставени са 4499 фиша и 755 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, трима са отказали тестване.