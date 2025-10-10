ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чужденец с тайна самоличност разказал как близки д...

Пожар лумна в 3 апартамента зад парк "Каменица" в Пловдив, много огнеборци са там (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1932
Огънят е засегнал три апартамента на последния етаж от блок на улица "Зефир" в Пловдив.
  • Хората са уплашени, тази нощ ще спят при близки
  • Община Пловдив е в готовност да подкрепи пострадалите

Пожар лумна в късния следобед на последния етаж в апартамент на улица "Зефир" 6 в Пловдив. Пламъците бързо са се разнесли и са засегнали още две жилища. На място са няколко екипа да гасят.

И към този момент заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район „Източен" Емил Русинов са там, увериха от градската управа.

Заместник-кметът Стоянов e предложи. на пострадалите семейства временно настаняване и помощ при разчистването.

„Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки", заяви Иван Стоянов.

Няколко пожарни екипа са на място да гасят.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в постоянна връзка с районната администрация и службите. Той увери, че Община Пловдив е готова да окаже на пострадалите необходима помощ. Кметът благодари на екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" за бързата и професионална реакция.

Хората от опожарените апартаменти са много уплашени, тази нощ ще спят при близки.
