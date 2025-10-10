Пожар лумна в 3 апартамента зад парк "Каменица" в Пловдив, много огнеборци са там (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хората са уплашени, тази нощ ще спят при близки

Община Пловдив е в готовност да подкрепи пострадалите

Пожар лумна в късния следобед на последния етаж в апартамент на улица "Зефир" 6 в Пловдив. Пламъците бързо са се разнесли и са засегнали още две жилища. На място са няколко екипа да гасят.

И към този момент заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район „Източен" Емил Русинов са там, увериха от градската управа.

Заместник-кметът Стоянов e предложи. на пострадалите семейства временно настаняване и помощ при разчистването.

„Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки", заяви Иван Стоянов. Няколко пожарни екипа са на място да гасят.