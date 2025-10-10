Пожар лумна в 3 апартамента зад парк "Каменица" в Пловдив, много огнеборци са там (Снимки)

- Хората са уплашени, тази нощ ще спят при близки
- Община Пловдив е в готовност да подкрепи пострадалите
Пожар лумна в късния следобед на последния етаж в апартамент на улица "Зефир" 6 в Пловдив. Пламъците бързо са се разнесли и са засегнали още две жилища. На място са няколко екипа да гасят.
И към този момент заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район „Източен" Емил Русинов са там, увериха от градската управа.
Заместник-кметът Стоянов e предложи. на пострадалите семейства временно настаняване и помощ при разчистването.
„Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки", заяви Иван Стоянов.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в постоянна връзка с районната администрация и службите. Той увери, че Община Пловдив е готова да окаже на пострадалите необходима помощ. Кметът благодари на екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" за бързата и професионална реакция.