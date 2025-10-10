Депутатите не прочели закона за личния живот, но го пуснали, 20 часа по-късно четат и го спират (Обзор)

Бойко Борисов намекна за промени, свързани със злоупотреби със снимки от изкуствен интелект

По-малко от 24 часа издържа идеята на “Има такъв народ” за солени глоби и затвор за хората, които публикуват лична информация без разрешение. Въпреки подкрепата, която получиха от ГЕРБ в комисия, хората на Слави Трифонов са обещали да оттеглят закона след разговор между лидера им и Бойко Борисов.

Говорих със Слави Трифонов, той каза, че ще го изтеглят. Има текстове, които и той, и ние не ги приемаме, заяви лидерът на ГЕРБ в петък. Така бързането с текстовете предния ден се оказа ненужно.

Промените в Наказателния кодекс бяха вкарани в парламента във вторник, и минаха с голямо мнозинство на извънредна правна комисия 48 часа след това, в четвъртък по обяд. При гласуването ИТН получиха подкрепа от ГЕРБ, БСП, ДПС-НН и “Възраждане”. Само юристът Бранимир Балачев от ГЕРБ се опълчи на общата воля.

Борисов разказа, че научил за проекта едва в петък, затова веднага се обадил на Трифонов,

който разбрал проблема. Лидерът на ГЕРБ оправда депутатите си, които гласуваха “за” закона в комисия с това, че “вероятно не са го прочели както трябва”. Сега обаче го били прочели.

Още в четвъртък опозицията обяви текстовете за противоконституционни.

Идеята на ИТН бе за нарушаване на личния живот да се лежи в затвора от 1 до 6 г. и да има глоба от 2000 до 5000 лв. Санкцията е за всеки, който разпространява подобна информация чрез “медии и други средства за масова информация”, т.е. не само журналисти, но и хора в социалните мрежи. За лични детайли в особено тежък случай или при настъпили тежки последици ще се лежи от 2 до 6 години зад решетките, а глобата е от 3 до 8 хил. лв. Освен това има текстове, предвиждащи употреба на специални разузнавателни средства при разследването на подобно престъпление.

И макар Борисов да благодари на Трифонов, че са се разбрали, Николай Денков от ПП разкри, че на извънредния председателски съвет сутринта в петък

ИТН обяснили “колко хубав закон са внесли

за обсъждане в НС”. Но точката така и не бе включена в дневния ред на депутатите, а нито един от ИТН не се регистрира при първата проверка на кворума след това.

На въпрос как се съгласува кои текстове да влязат в комисия и пленарна зала, Борисов обясни: “Работата е много интензивна, по важни теми се събират. Тази тема (законът на ИТН - б.р.) толкова бързо стана, че сутринта вникнах в нея.” Но подсказа, че темата не е приключена.

Има неща, които би могло да се поправят или да им се намери ред за действие. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни неща. Публични лица да не може да се направи... че се целуваме с Рая. Това правилно ли е за нашите семейства, за нашите приятели, попита лидерът на ГЕРБ. И обясни, че той би подкрепил подобен текст. Шест години затвор - абсурд, но дебели глоби - да. Законът е оттеглен, поне така ми каза Слави, ако ще има такъв закон, подобни текстове бихме подкрепили, допълни той.

Според конституцията личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва, коментира пък премиерът Росен Желязков в Хасково. По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, отказа да навлиза в подробности той.

А в тв интервю зам.-шефката на групата на ГЕРБ Деница Сачева каза, че в този си вид проектът на ИТН няма да мине, но

“защитите на личното пространство не са достатъчни”

ИТН така и не коментираха завоя по закона си. БСП също продължават да мълчат, след като ден по-рано бяха “за” в комисия.

Радостин Василев от МЕЧ прогнозира, че този закон може да “бутне” управляващото мнозинство. Николай Денков пък предложи ИТН “да си дойдат с раираните фланелки, защото тяхното място ще бъде в затвора”. Ще вдигнем шум до небесата и до международните институции, за да не минат тези промени в НК, закани се Йордан Иванов от ДБ. А Атанас Атанасов от ДСБ определи предложенията като “чалга в наказателното право”.

СБЛЪСЪК

Иво Сиромахов:

Тошко, пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години. Иво Сиромахов

Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.

В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта? Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

Нидал Алгафари:

Най-сетне народните представители предложиха закон, с който да се опазва името, честта и достойнството на всеки гражданин. Нидал Алгафари От съществуващата слободия мнозина бяха подлагани в годините на отвратителни, низки и помийни атаки от личен характер. Не бяха малко простаците, изписали на дреха или на челото си надпис “Преса”, които упражняваха сквернословието си за личното пространство на известни, по-малко известни и никому неизвестни. Всеки можеше да напише каквото си иска, за когото си иска и да накърни, очерни и оклепа името и родата на мразения от него или когото са му посочили шефовете в медията. Спомнете си какво правиха помийните списвачи с популярни личности.

Е, благодаря на ИТН за предложението им това безчинство да спре.