Снимали непълнолетни момичета в пловдивски хотел за порносайт

Издирват още замесени в престъпната група, печелила милиони

Асен Бошнаков от Скутаре е сред задържаните, в имота му са открити много пари в евро и маратонки на известни марки

Непълнолетни момичета са били снимани в пловдивски хотел за порносайт, стана ясно в Пловдивския окръжен съд при гледането на мерките на четиримата задържани. Те са печелили милиони левове от тази дейност, а прокуратурата ги обвинява в пране на пари.

Сигналът за престъпленията е постъпил от данъчните в Англия преди 2-3 месеца, а органите на реда издирват още двама замесени, обясни прокурорът Камен Каменов.

Задържаните са Атанас Благоев, Асен Бошнаков, Петър Палазов и Митко Бошнаков. При докарването им в съда някои криеха лицата си.

Според прокуратурата през 2021 година Митко Бошнаков е склонявал жени, включително и непълнолетни, да участват в порнографски продукции, като някои от тях са били принуждавани. От тази дейност са генерирани милиони печалби, като само от едно лице са получени близо 3 милиона паунда. Доходите не са били декларирани, а в момента се води съвместна работа с властите във Великобритания.

Асен Бошнаков пък търгувал със стоки от Китай. В имота му в село Скутаре били откри и иззети маратонки на известни марки. Постоянно ходил до София и се връщал, а в колата му при задържането униформените намерили много банкноти в евро.

"Атанас Благоев е поддържал постоянна комуникация с Асен и двамата му синове, които също ще бъдат включени в организираната престъпна група и са обявени за издирване", посочи обвинителят Каменов.

Петър Палазов имал свое чейндж бюро и помагал в цялата престъпна дейност.

При едно от разпространенията на порнографски материал се установява от разговор между замесените, че само за няколко часа видеото е събрало 176 000 гледания, като всеки абонат плащал по 30 долара, за да види клипа.

Всички тези средства са били вложени и впоследствие изпрани чрез дейността на фирмата на Бошнаков, която се занимава с продажба на маратонки, якета и парфюми. Парите били влагани в скъпи автомобили и давани на роднини за покупки на апартаменти.

Към настоящия момент съдът все още не се е произнесъл по мерките им. Прокуратурата настоява за постоянен арест на четиримата.

Както "24 часа" писа, четиримата бяха арестувани на 7 октомври и обвинени в пране на пари и участие в престъпна група. Според прокуратурата част от тях те набирали еротични моделки, а после отклонявали парите, които клиентите плащали за видеата им, към свои сметки. С недекларираните средства купували злато, имоти и луксозни автомобили. По данни на разследващите само една от жените им изкарала 2,8 млн. долара. Групата действала от началото на годината.