30 000 къса цигари без бандерол са иззети от имоти в Генерал Тошево

30 000 къса цигари без бандерол са иззети от имоти в Ген. Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 9 октомври около 14.30 в село Стефан Караджа е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 65-годишен мъж. Установени са кашони с цигари без акцизен бандерол.

При последвалите полицейски действия в имоти в град Генерал Тошево, стопанисвани от водача, са още намерени кутии с цигари без бандерол. Общото количество открити цигари без акцизен бандерол са 30 000 къса. Материалите по случая са докладвани на Районната прокуратура в Добрич.

По случая е образувано бързо полицейско производство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.